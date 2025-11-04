Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रिलेशनशिप

Relationship Advice: क्या करें पहली मुलाकात न बिगड़ जाए? Priyanka Chopra की कहानी सिखाती है रिलेशनशिप का सबक

Relationship Advice: अगर आप भी अपने पार्टनर के परिवार से पहली बार मिलने को लेकर नर्वस महसूस करते हैं, तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की पहली मुलाकात से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जानिए, उनकी कहानी से क्या सबक मिलते हैं ताकि आप भी ऐसी गलतियां दोबारा न करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 04, 2025

relationship tips for couples,Priyanka Chopra candidly recounted ,Priyanka Chopra relationship advice

First impression in relationship|फोटो सोर्स – priyankachopra/Instagram

Relationship Advice: पहली बार अपने पार्टनर के घर जाना किसी के लिए भी नर्वस करने वाला अनुभव हो सकता है, खासकर तब जब आप अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश में हों। कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था प्रियंका चोपड़ा को, जब वो पहली बार अपने पति निक जोनस के घर गईं।वैसे आपके साथ भी ऐसा अनुभव हो सकता है जब आप अपने पार्टनर के घर पहली बार जाएं, तो थोड़ा नर्वस महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। साइकोथेरेपिस्ट डॉ. चांदनी तुगनैत (psychotherapist, coach, and healer, founder and director, Gateway of Healing) से जानिए, किन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पहली मुलाकात को खास और यादगार बना सकते हैं।

प्रियंका और निक जोनस की पहली मुलाकात

2019 में द टुनाइट शो starring जिमी फॉलन में प्रियंका ने मजेदार अंदाज में बताया कि निक का घर इतना साफ-सुथरा है कि वहां कदम रखते ही उन्हें टेंशन होने लगी। “उनका घर इतना इमैक्युलेट है कि अलार्म तक परफेक्ट बजते हैं। पहली बार जब मैं उनके घर गई, तो मेरा डॉग उनकी कार में पेशाब कर बैठा और वो भी सफेद कारपेट पर!” प्रियंका ने हंसते हुए कहा। “मैंने बेकिंग सोडा, क्लीनर्स, सब कुछ ट्राय किया ताकि निशान मिट जाए… लेकिन फिर भी निक ने पकड़ ही लिया!”

परफेक्शन की बजाय अपनी असलियत दिखाओ


अक्सर हम इंप्रेस करने के चक्कर में हर बात को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जो उल्टा दबाव बढ़ा देता है। डॉ. तुगनैत कहते हैं, "परफेक्शन छोड़ दो, अपनी सच्चाई अपनाओ। इससे न सिर्फ तुम्हारा तनाव कम होगा, बल्कि सामने वाला भी तुमसे gercek कनेक्ट महसूस करेगा।" प्रियंका ने भी यही किया गलतियां हुईं, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया, और यही उनकी जीत बनी।

उम्मीदों को काबू में रखो


हाई एक्सपेक्टेशंस से निराशा हाथ लगती है। डॉ. तुगनैत बताते हैं, "पहली मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत है, परफेक्ट एंडिंग की जरूरत नहीं।" इसे हल्के में लो, तो एंग्जायटी खुद कम हो जाएगी। याद रखो, रिश्ते एक मीटिंग से नहीं बनते, बल्कि कई पलों से।

कॉमन इंटरेस्ट से बात शुरू करो


नई जगह में घबराहट होना स्वाभाविक है। ऐसे में कोई साझा विषय ढूंढो जो दोनों को पसंद हो। डॉ. तुगनैत सुझाते हैं, "कोई हॉबी, फिल्म, गाना या यहां तक कि पसंदीदा खाना बस एक छोटा सा टॉपिक काफी है जो माहौल हल्का कर दे।" इससे आइसब्रेकर की तरह काम करता है और बातचीत खुद-ब-खुद बहने लगती है। प्रियंका की मुलाकात में भी संगीत ने ब्रिज का काम किया था।

खुद को एडजस्ट होने का वक्त दो


नई जगह, नए लोग सबकुछ अजनबी लगता है। जल्दबाजी मत करो। डॉ. तुगनैत कहते हैं, "एडाप्टेशन एक प्रोसेस है, इसे रश मत करो। धीरे-धीरे नर्व्स शांत होंगे और तुम घर जैसा फील करोगे।" प्रियंका ने भी समय लिया, और देखते ही देखते असहजता दोस्ती में बदल गई।

ये भी पढ़ें

333 Rule for Dating: जानिए 333 डेटिंग रूल, नए रिश्ते को समझदारी से आगे बढ़ाने का स्मार्ट तरीका
रिलेशनशिप
3 3 3 rule relationship,relationship tips,Relationship advice

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Nov 2025 01:34 pm

Hindi News / Lifestyle News / Relationship / Relationship Advice: क्या करें पहली मुलाकात न बिगड़ जाए? Priyanka Chopra की कहानी सिखाती है रिलेशनशिप का सबक

बड़ी खबरें

View All

रिलेशनशिप

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Romantic Relationship Survey: रोमांटिक रिलेशन या अकेला रहना? सिंगल लोगों को क्या पसंद है, सर्वे में खुलासा

Romantic Relationship Survey, Single vs Relationship Preference, Relationship or Stay Single,
रिलेशनशिप

Divorce Plan : “मैं अपने धोखेबाज पति से तलाक चाहती हूं, लेकिन इसकी कीमत मेरे बच्चे को कितनी चुकानी पड़ेगी?”

Pre plan for divorce, cheater husband, important tips for divorce, talak kaise lete hai,
Patrika Special News

Bigg Boss 19 Relationship Tips: रिलेशनशिप रेड फ्लैग या रियलिटी चेक? तान्या मित्तल ने मांगा अपना ‘एक्स’, बसीर अली पार्टनर में क्यों चाहिए Toxic पार्टनर

Bigg Boss 19,Farrhana Bhatt,Baseer Ali,Nehal Chudasama,
रिलेशनशिप

Premanand Maharaj on Love: “यह प्यार नहीं नाटक है…”, जानिए प्रेमानंद महाराज ने ऐसा क्यों कहा

Premanand Maharaj on love, Premanand Maharaj quotes, Premanand Maharaj viral video, Premanand Maharaj pravachan, Premanand Maharaj statement on love,
रिलेशनशिप

Karwa Chauth 2025: सिर्फ स्त्रियों क्यों करती हैं करवाचौथ, क्या प्रेम और समर्पण एकतरफा होना चाहिए? जानें क्या कहते हैं युवा

Karwa Chauth 2025, Why only women observe Karwa Chauth, Karwa Chauth gender equality, One-sided love and devotion, Karwa Chauth for men and women, Feminism and Karwa Chauth,
रिलेशनशिप
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.