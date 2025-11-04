Relationship Advice: क्या करें पहली मुलाकात न बिगड़ जाए? Priyanka Chopra की कहानी सिखाती है रिलेशनशिप का सबक

Relationship Advice: पहली बार अपने पार्टनर के घर जाना किसी के लिए भी नर्वस करने वाला अनुभव हो सकता है, खासकर तब जब आप अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश में हों। कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था प्रियंका चोपड़ा को, जब वो पहली बार अपने पति निक जोनस के घर गईं।वैसे आपके साथ भी ऐसा अनुभव हो सकता है जब आप अपने पार्टनर के घर पहली बार जाएं, तो थोड़ा नर्वस महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। साइकोथेरेपिस्ट डॉ. चांदनी तुगनैत (psychotherapist, coach, and healer, founder and director, Gateway of Healing) से जानिए, किन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पहली मुलाकात को खास और यादगार बना सकते हैं।