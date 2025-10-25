Patrika LogoSwitch to English

Romantic Relationship Survey: रोमांटिक रिलेशन या अकेला रहना? सिंगल लोगों को क्या पसंद है, सर्वे में खुलासा

Romantic Relationship Survey: एक सर्वे के मुताबिक, 18 से 34 साल के ज्यादातर पुरुष (53%) और महिलाएं (68%) अब भी रोमांटिक रिलेशनशिप चाहती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 25, 2025

Romantic Relationship Survey, Single vs Relationship Preference, Relationship or Stay Single,

Single vs Relationship Preference|फोटो सोर्स – Patrika.com

Romantic Relationship Survey: आज की तेज रफ्तार में जिंदगी में प्यार ढूंढना शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक, 18 से 34 साल के ज्यादातर पुरुष (53%) और महिलाएं (68%) अब भी रोमांटिक रिलेशनशिप चाहती हैं। ये सर्वे 2024 में Tinder की ओर से अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के 8,000 लोगों पर किया गया था। दिलचस्प बात ये है कि लगभग सभी लोगों 91% पुरुष और 94% महिलाएं ने माना कि आज का डेटिंग माहौल पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गया है।

क्यों बदल गया है डेटिंग का माहौल?

सैन फ्रांसिस्को की मनोचिकित्सक और रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉ. कैथरीन फोर्ड कहती हैं,“आज की दुनिया पहले जैसी स्थिर नहीं रही। असुरक्षा और अनिश्चितता बढ़ी है। कुछ लोग इसी कारण जल्दी किसी के साथ बसना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग किसी रिश्ते में पड़ने से झिझकते हैं।”

2025 की डेटिंग रिपोर्ट क्या कहती है?

ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म Match की ‘Singles in America 2025’ रिपोर्ट के अनुसार 46% सिंगल लोग अब किसी लंबे रिश्ते के लिए तैयार हैं।केवल 8% लोगों का मानना है कि सिंगल रहना समाज में बुरा माना जाता है।डेटिंग अब जेब पर भी भारी पड़ रही है, हर महीने $213 (करीब ₹17,000) का खर्च आता है, जबकि Active Daters इससे भी ज्यादा खर्च करते हैं।

रोमांस की चिंगारी अभी जिंदा है।


73% लोग मानते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा कायम रह सकता है।
69% को अब भी “डेस्टिनी” यानी किस्मत पर भरोसा है।
63% पुरुष और 58% महिलाएं खुद को रोमांटिक बताते हैं।
आधे से ज्यादा (51%) लोगों का मानना है कि दुनिया में उनके लिए बस एक परफेक्ट पार्टनर बना है।

कितने लोग हैं असल में ‘सिंगल’?

अमेरिकी जनगणना के मुताबिक, अगर “सिंगल” को सिर्फ़ “अविवाहित” के रूप में देखा जाए तो देश के लगभग 49% वयस्क (15 साल से ऊपर) अविवाहित हैं।लेकिन अगर इसे उन लोगों के तौर पर देखें जो न तो शादीशुदा हैं, न किसी रिलेशनशिप में, तो ये आंकड़ा घटकर 30% रह जाता है। Pew Research Center के मुताबिक, 30 साल से कम उम्र वाले लोगों में सबसे ज्यादा सिंगल्स हैं लगभग 47% वहीं 65 साल से ऊपर के लोगों में भी 39% सिंगल हैं।

पुरुष Vs महिलाएं कौन ज्यादा सिंगल है?

30 साल से कम उम्र के 63% पुरुष खुद को सिंगल बताते हैं, जबकि महिलाओं में ये आंकड़ा सिर्फ 34% है।
30–49 की उम्र में 25% पुरुष और 17% महिलाएं सिंगल हैं।
50–64 की उम्र में लगभग बराबरी है (28% पुरुष, 30% महिलाएं)।
65 साल से ऊपर के लोगों में महिलाएं (39%) ज्यादा सिंगल हैं, जबकि पुरुष 25%।

