Romantic Relationship Survey: रोमांटिक रिलेशन या अकेला रहना? सिंगल लोगों को क्या पसंद है, सर्वे में खुलासा

Romantic Relationship Survey: आज की तेज रफ्तार में जिंदगी में प्यार ढूंढना शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक, 18 से 34 साल के ज्यादातर पुरुष (53%) और महिलाएं (68%) अब भी रोमांटिक रिलेशनशिप चाहती हैं। ये सर्वे 2024 में Tinder की ओर से अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के 8,000 लोगों पर किया गया था। दिलचस्प बात ये है कि लगभग सभी लोगों 91% पुरुष और 94% महिलाएं ने माना कि आज का डेटिंग माहौल पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गया है।