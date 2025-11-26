Minimoon Trend : न्यू मैरिड कपल को भा रहा मिनीमून ट्रेंड, राजस्थान भी आ रहे कपल, हनीमून से है अलग

मिनीमून ट्रेंड की प्रतीकात्मक फोटो | Photo- Gemini AI
Minimoon Trend In India : इन दिनों कपल शादी के बाद 'मिनीमून' पर जाने लगे हैं। ये नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। अब ये मिनीमून है क्या और ये कपल (Minimoon Trend For New Married Couple) को इतना पसंद क्यों आ रहा है? चलिए 'मिनीमून' के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं-
समझने के लिए कह सकते हैं कि मिनीमून एक शॉर्ट हनीमून की है। यानी 3-4 दिन की ऐसी रोमांटिक ट्रिप जिसमें कपल बहुत दूर नहीं जाते, बल्कि आसपास की जगह पर ही जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। छोटा, आरामदायक और बिना किसी झंझट वाला गेटवे होता है, जो शादी की थकान को दूर करने और नए रिश्ते की शुरुआत को लाइट वे में सेलिब्रेट करने का स्मार्ट तरीका बन चुका है। मोटे तौर पर कहा जाए तो कम समय, कम प्लानिंग और कम बजट में ज्यादा रोमांस, यही है मिनिमून का असली चार्म।
मिनीमून का ट्रेंड इसलिए तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि आजकल शादी के तुरंत बाद लंबी छुट्टियां लेना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि, शादी के लिए पहले से ही लंबी छुट्टी ले लेते हैं। ऐसे में ज्यादातर कपल्स को ज्यादा लीव नहीं मिल पाती है। ऐसे में 3–4 दिन का छोटा, रिलैक्स्ड और रोमांटिक ट्रिप एक बहुत अच्छी चॉइस की तरह है।
मिनीमून की प्लानिंग करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तैयारी, पैकिंग या खर्च की टेंशन नहीं रहती है। यह एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, जिससे कपल अपने बड़े और ड्रीम हनीमून के लिए आराम से पैसे बचा पाते हैं। कई कपल पहले एक छोटा सा मिनीमून लेकर रिलैक्स करते हैं। अगर बाद में छुट्टी मिल गई तो फिर वो हनीमून के लिए बड़ी ट्रिप प्लान करते हैं।
भारत में ऐसी कई खूबसूरत जगह हैं, जहां कपल्स अपना मिनीमून एन्जॉय कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं- लग्जरी हिल-स्टेशन रिसॉर्ट्स जैसे- शिमला, मनाली लोनावाला और खंडाला के पहाड़, प्राइवेट स्पा, पूल और कैंडल-लाइट डिनर इसे और भी ज्यादा खास बना देते हैं।
राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड जैसे राज्य कपल को पसंद आ रहे हैं। जहां कपल्स सनसेट और बीच व्यू एन्जॉय कर सकते हैं। कपल हेरिटेज सिटीज को भी अपने मिनीमून के लिए प्लान कर रहे हैं, जैसे- जयपुर और उदयपुर के पैलेस होटल रॉयल लुक के साथ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और फोटोज के लिए परफेक्ट हैं।
मिनिमून और हनीमून दोनों ही कपल के लिए स्पेशल होता है। मिनिमून एक छोटा और कम दिनों वाला ट्रिप होता है। इसमें ज्यादा प्लानिंग या बड़ा बजट नहीं लगता। वहीं हनीमून लंबा, डेस्टिनेशन फोकस्ड और ज्यादा दिनों का ट्रिप होता है, जो अक्सर विदेश या किसी बड़े ट्रैवल प्लान के साथ बनाया जाता है। और इसमें बजट भी ज्यादा लगता है।
