Minimoon Trend : न्यू मैरिड कपल को भा रहा मिनीमून ट्रेंड, राजस्थान भी आ रहे कपल, हनीमून से है अलग

समझने के लिए कह सकते हैं कि मिनीमून एक शॉर्ट हनीमून की है। यानी 3-4 दिन की ऐसी रोमांटिक ट्रिप जिसमें कपल बहुत दूर नहीं जाते, बल्कि आसपास की जगह पर ही जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। छोटा, आरामदायक और बिना किसी झंझट वाला गेटवे होता है, जो शादी की थकान को दूर करने और नए रिश्ते की शुरुआत को लाइट वे में सेलिब्रेट करने का स्मार्ट तरीका बन चुका है। मोटे तौर पर कहा जाए तो कम समय, कम प्लानिंग और कम बजट में ज्यादा रोमांस, यही है मिनिमून का असली चार्म।