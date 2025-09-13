Hotel Stay Rules: क्या 18 से कम उम्र के होटल में ठहर सकते हैं? होटल में रूकने के लिए उम्र का नियम जानिए

सवाल अक्सर उठता है कि क्या 18 साल से कम उम्र के लोग होटल में रुक सकते हैं। जवाब है नहीं। होटल में रुकने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। 18 साल से कम उम्र के लोग कानूनी रूप से बालिग नहीं माने जाते और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। यदि होटल प्रशासन को यह पता चलता है कि ग्राहक 18 साल से कम उम्र का है, तो होटल उसे रूम देने से मना कर सकता है। यह नियम बच्चों और किशोरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।