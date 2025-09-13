Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Hotel Stay Rules: क्या 18 से कम उम्र के होटल में ठहर सकते हैं? होटल में रूकने के लिए उम्र का नियम जानिए

Hotel Stay Rules: जानिए होटल में रुकने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। बालिग कपल्स और 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्तियों के लिए होटल रूम लेने के कानून और नियम।

भारत

Dimple Yadav

Sep 13, 2025

Age 18 couple hotel rules
Age 18 couple hotel rules (photo- freepik)

Hotel Stay Rules: भारत में किसी भी होटल में कमरा लेने से पहले आपको अपना वैध पहचान पत्र (ID proof) दिखाना होता है। चाहे आप अकेले जाएं या अपने पार्टनर के साथ, अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तो होटल में रुकने से कोई रोक नहीं सकता। शादीशुदा होना या न होना इस मामले में कोई फर्क नहीं डालता। हर बालिग व्यक्ति को संविधान द्वारा अपनी जिंदगी और निजी फैसले लेने का अधिकार प्राप्त है।

आर्टिकल 21 और आपका अधिकार

संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके तहत आप अपनी पसंद के अनुसार रह सकते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं और अपनी निजी जिंदगी जी सकते हैं। होटल एक निजी संपत्ति है, इसलिए यहां आपकी निजता का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है। पब्लिक प्लेस पर आपकी निजी आज़ादी सीमित हो सकती है, लेकिन होटल जैसी निजी जगह पर आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Unmarried Couples Hotel Rules : क्या बिना शादी किए होटल में ठहरे कपल को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है?
रिलेशनशिप
Unmarried couple, Unmarried couple Rules, Unmarried Couples Hotel Rules, Unmarried Couples Rights, Can Police Arrest Unmarried Couples,

क्या 18 साल से कम उम्र के लोग होटल में रुक सकते हैं?

सवाल अक्सर उठता है कि क्या 18 साल से कम उम्र के लोग होटल में रुक सकते हैं। जवाब है नहीं। होटल में रुकने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। 18 साल से कम उम्र के लोग कानूनी रूप से बालिग नहीं माने जाते और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। यदि होटल प्रशासन को यह पता चलता है कि ग्राहक 18 साल से कम उम्र का है, तो होटल उसे रूम देने से मना कर सकता है। यह नियम बच्चों और किशोरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

होटल में रुकने से पहले ध्यान देने योग्य बातें

यदि आप 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, तो होटल में रुकना पूरी तरह कानूनी है। केवल अपना वैध पहचान पत्र दिखाना जरूरी है। होटल नियमों और शर्तों का पालन करना भी आवश्यक है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप होटल की प्राइवेसी और नियमों का सम्मान करें।

इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

बालिग लोग अपनी निजी जिंदगी जीने और होटल जैसी निजी जगह पर रुकने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन 18 साल से कम उम्र के लोग कानूनी रूप से होटल में रुकने का अधिकार नहीं रखते। इसलिए, किसी भी होटल में रूम बुक करने से पहले अपनी उम्र और पहचान पत्र की तैयारी रखना बहुत जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Divorce Alimony: तलाक के बाद पुरुष कैसे पा सकते हैं एलिमनी? Legal Expert ने बताई ‘पति धारा’ की बातें
रिलेशनशिप
Divorce Alimony Rules In India For Men Dhanashree Verma alimony

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Updated on:

13 Sept 2025 04:08 pm

Published on:

13 Sept 2025 03:57 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hotel Stay Rules: क्या 18 से कम उम्र के होटल में ठहर सकते हैं? होटल में रूकने के लिए उम्र का नियम जानिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.