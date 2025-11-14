Patrika LogoSwitch to English

Maithili Thakur जीतीं तो बनेंगी सबसे कम उम्र की विधायक, जानिए ये रिकॉर्ड अभी किसके नाम है

मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव मैदान में थीं। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो मैथिली देश की सबसे कम उम्र की विधायक बन जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिलहाल भारत का सबसे कम उम्र का विधायक कौन हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 14, 2025

Maithili Thakur

Maithili Thakur

Maithili Thakur साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित उम्मीदवारों में से एक रही हैं। क्योंकि मैथिली ठाकुर देश की जानी-मानी लोक गायिका हैं। इसके साथ ही उनकी चर्चा इस बात को लेकर भी हुई है, क्योंकि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो देश की सबसे कम उम्र की विधायक बनेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी वो कौन विधायक हैं, जिनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। अभी सबसे कम उम्र के विधायक होने का रिकॉर्ड तेलंगाना के Mynampally Rohith के नाम हैं।

कौन हैं मयनामपल्ली रोहित?


मयनामपल्ली रोहित का जन्म 1 नवंबर 1997 को हैदराबाद में हुआ था। रोहित राजनीतिक माहौल वाले परिवार से आते हैं। वे वरिष्ठ नेता मयनामपल्ली हनुमंथ राव के बड़े बेटे हैं, जो तेलंगाना की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। रोहित ने 2020 में मेडिसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। राजनीति से लंबे समय से जुड़े परिवार में पले-बढ़े रोहित पर अपने पिता की सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी का गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके पिता हनुमंथ राव विधायक, एमएलसी, ग्रेटर हैदराबाद जिला अध्यक्ष और मेदक जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर सेवा दे चुके हैं। मयनामपल्ली रोहित तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं।

Maithili Thakur: मैथिली ठाकुर हैं?


बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर अपने भजनों और लोकसंगीत के जरिए देशभर में लोकप्रिय हैं। उन्होंने पारंपरिक लोकधुनों को आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। यह पहली बार है जब वो सक्रिय रूप से चुनाव में एक्टिव हुई हैं। चुनवाई हलफनामे के मुताबिक उनके पास लगभग 2 करोड़ 32 लाख रुपये की चल संपत्ति है, जबकि 47 लाख रुपये की अचल संपत्ति है, जिसका मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1.5 करोड़ रुपये बताया गया है।

Updated on:

14 Nov 2025 01:54 pm

Published on:

14 Nov 2025 01:49 pm

Hindi News / Education News / Maithili Thakur जीतीं तो बनेंगी सबसे कम उम्र की विधायक, जानिए ये रिकॉर्ड अभी किसके नाम है

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

शिक्षा

Doctor Vacancy: डॉक्टर के 280 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, इस डिग्री वालों को मिलेगी प्राथमिकता

Doctor Vacancy
शिक्षा

UNIRAJ: UG-PG पहले सेमेस्टर के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, इस डेट तक कर सकेंगे अप्लाई

Rajasthan University
शिक्षा

Children's Day Quiz: भारत में बाल दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं बाल दिवस, जैसे कई सवालों के जवाब जानिये

Children's Day Quiz
शिक्षा

मूल्य आधारित शिक्षा और व्यक्तित्व विकास समय की मांग

बैंगलोर

एआइडीएसओ ने 6,000 नए पब्लिक स्कूल खोलने की योजना का किया विरोध

बैंगलोर
