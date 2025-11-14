Maithili Thakur जीतीं तो बनेंगी सबसे कम उम्र की विधायक, जानिए ये रिकॉर्ड अभी किसके नाम है



मयनामपल्ली रोहित का जन्म 1 नवंबर 1997 को हैदराबाद में हुआ था। रोहित राजनीतिक माहौल वाले परिवार से आते हैं। वे वरिष्ठ नेता मयनामपल्ली हनुमंथ राव के बड़े बेटे हैं, जो तेलंगाना की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। रोहित ने 2020 में मेडिसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। राजनीति से लंबे समय से जुड़े परिवार में पले-बढ़े रोहित पर अपने पिता की सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी का गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके पिता हनुमंथ राव विधायक, एमएलसी, ग्रेटर हैदराबाद जिला अध्यक्ष और मेदक जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर सेवा दे चुके हैं। मयनामपल्ली रोहित तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं।