12वीं बोर्ड रिजल्ट में बदली तस्वीर: प्रतिशत ऊंचा, लेकिन रैंक की जंग में नागौर पिछड़ा, डीडवाना-कुचामन बना नया ’टॉपर जिला’

कला संकाय में नागौर का प्रदर्शन संतुलित रहा। 98.38 प्रतिशत परिणाम के साथ जिले ने 7वां स्थान हासिल किया, जो पिछले साल के 9वें स्थान से सुधार है। हालांकि, अगर पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो नागौर 2023 में दूसरे स्थान तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद लगातार टॉप-3 से बाहर बना हुआ है। वहीं डीडवाना-कुचामन ने 98.58 प्रतिशत के साथ तीसरा स्थान हासिल कर टॉप-3 में अपनी जगह मजबूत कर ली है।