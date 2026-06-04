13 माह पुराने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का दिया था रूप

मामले में मृतका के पुत्र मिथन कुमार ने 9 अप्रेल 2025 को रिपोर्ट दी थी। प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या मानते हुए मर्ग दर्ज किया गया था। बाद में 7 अप्रेल 2026 को नागौर के वार्षिक निरीक्षण के दौरान अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह ने खींवसर थाने के पेंडिंग मर्गों की गहनता से जांच करने के लिए नागौर वृत्ताधिकारी प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन व खींवसर थानाधिकारी प्रशिक्षु आईपीएस अदिति उपाध्याय को निर्देश दिए। आईपीएस उपाध्याय ने गहनता से विश्लेषण किया तो पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई थी।