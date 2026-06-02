Nagaur news…कचरे के बढ़ते दबाव के बीच नागौर को मिलेगी बड़ी राहत

ट्रांसफर स्टेशन परिसर में बाउंड्री वॉल, आंतरिक सडक़ें, ड्रेनेज नेटवर्क और बड़ा संचालन शेड बनाया जाएगा। इसके साथ गार्ड रूम, कंट्रोल रूम, कार्यालय, डीजी सेट कक्ष, शौचालय, भूमिगत जल टैंक और लीचेट टैंक जैसी सुविधाएं भी विकसित होंगी। अभी कचरा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाएं अलग-अलग स्तर पर संचालित होती हैं, जबकि नई परियोजना में अधिकांश व्यवस्थाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

आधुनिक मशीनों से होगा कचरे का संपीडन

परियोजना के तहत एक वेट ब्रिज, दो हुक लोडर, तीन कंटेनर और दो स्टेटिक कॉम्पेक्टर स्थापित किए जाएंगे। इन मशीनों की सहायता से कचरे को संपीडित कर बड़े कंटेनरों में संग्रहित किया जा सकेगा। वाहनों की आवाजाही और संचालन की निगरानी के लिए बूम बैरियर तथा सीसीटीवी सिस्टम भी लगाए जाएंगे।