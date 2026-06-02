हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौड़ को भेजा कानूनी नोटिस, सार्वजनिक माफी की मांग, राजस्थान की सियासत गरम

दिल्ली स्थित एक विधि फर्म के माध्यम से भेजे गए इस कानूनी नोटिस में कहा गया है कि 30 मई को एक सार्वजनिक कार्यक्रम और मीडिया संवाद के दौरान मदन राठौड़ ने ऐसे बयान दिए, जिनसे हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। नोटिस के अनुसार, राठौड़ की कथित टिप्पणियों में सामाजिक बहिष्कार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसे बेनीवाल की ओर से आपत्तिजनक और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया गया है।