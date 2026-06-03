पैडल से फिटनेस, पर्यावरण और जागरूकता की अलख जगा रहे नागौर के साइकिलिस्ट

इस मुहिम के प्रमुख चेहरों में संत बलराम विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं राजस्थान सरकार के पर्यावरण ब्रांड एंबेसडर धर्मपाल डोगीवाल भी शामिल हैं। वे प्रतिदिन साइकिल से ही विद्यालय आते-जाते हैं और पिछले कुछ वर्षों में करीब 5000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने ‘संडे ऑन साइकिल’ अभियान के माध्यम से लोगों को जोडऩे के लिए वाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसके जरिए हर रविवार सामूहिक राइड आयोजित की जाती है। डोगीवाल का मानना है कि साइकिल केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज और स्वच्छ पर्यावरण की कुंजी है। उनके नेतृत्व में विद्यालय में पौधरोपण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मॉडल भी विकसित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 19 जुलाई 2024 को उन्हें राजस्थान का ‘पर्यावरण ब्रांड एंबेसडर’ घोषित किया था।