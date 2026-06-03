3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

पैडल से फिटनेस, पर्यावरण और जागरूकता की अलख जगा रहे नागौर के साइकिलिस्ट

विश्व साइकिल दिवस पर विशेष : ‘संडे ऑन साइकिल’ से घर-घर पहुंच रही मुहिम, जिले में बढ़ रहा साइकिलिंग का कारवां, हर रविवार 50 से 100 किमी की राइड पर निकलते हैं युवा व शिक्षक

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Jun 03, 2026

खरनाल मेले के दौरान अब तांगा दौड़ की जगह साइकिल रेस होने लगी है

खरनाल मेले के दौरान अब तांगा दौड़ की जगह साइकिल रेस होने लगी है

नागौर. बदलती जीवनशैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के बीच नागौर में साइकिलिंग एक नई सामाजिक मुहिम के रूप में उभर रही है। जिले में साइकिल चलाने के शौकीनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर रविवार सुबह साइकिलिस्टों का एक समूह 50 से 100 किलोमीटर तक की राइड पर निकलता है और फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देता है। धीरे-धीरे यह कारवां बढ़ता जा रहा है और युवाओं के साथ-साथ शिक्षक, कर्मचारी एवं समाजसेवी भी इससे जुड़ रहे हैं।

नागौर साइक्लिस्ट ग्रुप के सदस्य सुबह चार बजे से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। प्रतिदिन करीब 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाने वाले ये साइकिलिस्ट आसपास के गांवों में पहुंचकर लोगों को नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। समूह में आधुनिक रोड बाइक, माउंटेन बाइक, हाइब्रिड और रेसिंग साइकिलों का उपयोग किया जाता है। सदस्यों के पास 10 हजार से 50 हजार रुपए तक की साइकिलें हैं, जो उनके जुनून और समर्पण को दर्शाती हैं।

अब तक यहां कर चुके यात्रा

ग्रुप के सदस्य अब तक सालासर, बुटाटी, कुचेरा, मूण्डवा, खरनाल, झोरड़ा, जोधियासी, तरनाऊ, डेह, देशनोक, टांकला, संखवास, मांगलोद, खेतोलाव, बसवाणी सहित कई गांवों और धार्मिक स्थलों तक साइकिल यात्राएं कर चुके हैं। समूह के सदस्य नवीन परिहार और पंकज जांगू ने सात घंटे में 150 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी कर विशेष उपलब्धि हासिल की। टीम में जिला खेल अधिकारी सोहनलाल गोदारा, अभिषेक जांगू, तेजाराम जांगू, हेमंत खिलेरी, सुरेश सोनी, अशोक शर्मा, हुक्मीचंद सेन, महावीर लोमरोड़, कपिल जाजड़ा, राजेश रायल, रामप्रसाद कासनियां, रामरघुनाथ भादू, अनिल भाटी, विकास चौधरी, राजेंद्र लोमरोड़ और मोहनप्रकाश गोदारा सहित कई सदस्य सक्रिय हैं।

डोगीवाल स्कूल भी साइकिल से जाते-आते

इस मुहिम के प्रमुख चेहरों में संत बलराम विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं राजस्थान सरकार के पर्यावरण ब्रांड एंबेसडर धर्मपाल डोगीवाल भी शामिल हैं। वे प्रतिदिन साइकिल से ही विद्यालय आते-जाते हैं और पिछले कुछ वर्षों में करीब 5000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने ‘संडे ऑन साइकिल’ अभियान के माध्यम से लोगों को जोडऩे के लिए वाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसके जरिए हर रविवार सामूहिक राइड आयोजित की जाती है। डोगीवाल का मानना है कि साइकिल केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज और स्वच्छ पर्यावरण की कुंजी है। उनके नेतृत्व में विद्यालय में पौधरोपण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मॉडल भी विकसित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 19 जुलाई 2024 को उन्हें राजस्थान का ‘पर्यावरण ब्रांड एंबेसडर’ घोषित किया था।

आठ साल पहले हुई थी दिवस की घोषणा

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में साइकिल को सस्ता, पर्यावरण हितैषी और स्वास्थ्यवर्धक परिवहन साधन मानते हुए 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। नागौर के साइकिलिस्ट इस दिवस की भावना को धरातल पर उतारते हुए यह संदेश दे रहे हैं कि साइकिल केवल फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और बेहतर भविष्य की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 10:15 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / पैडल से फिटनेस, पर्यावरण और जागरूकता की अलख जगा रहे नागौर के साइकिलिस्ट

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश के आठ राज्यों में एनएसपी पोर्टल हैक कर फर्जी विद्यार्थियों के नाम से उड़ाए करोड़ों

cyber fraud
नागौर

जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

Nagaur Anganwadi Centre
नागौर

3.62 करोड़ की स्वीकृति, शहर में बनेगा मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन

Proposed site for garbage transit point near Dulaya
नागौर

हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौड़ को भेजा कानूनी नोटिस, सार्वजनिक माफी की मांग, राजस्थान की सियासत गरम

Madan Rathore and Hanuman Beniwal
नागौर

Hanuman Beniwal : सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई नेताओं पर मामला दर्ज, इससे पूर्व सुरक्षा में की गई थी कटौती

MP Hanuman Beniwal and several leaders against Nagaur Padukalan police case registered
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.