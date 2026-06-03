देश के आठ राज्यों में एनएसपी पोर्टल हैक कर फर्जी विद्यार्थियों के नाम से उड़ाए करोड़ों

हाल ही में 22 मई को राजस्थान सरकार के निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर छात्रवृत्ति योजनाओं में हुए फर्जीवाड़े को लेकर संबंधित अधिकारियों से जांच करवाने एवं सही नहीं पाए गए प्रकरणों की एफआईआर व कार्रवाई के लिए आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करने के लिए कहा गया। इसके बाद 26 मई को विभाग के निदेशक एमडी मीना ने प्रदेश के बारां, बाड़मेर, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही के अतिरिक्त सभी जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को तथा 28 मई को माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निदेशक को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट भिजवाने को कहा है।