राजस्थान: लाइलाज बीमारी से पीड़ित 15 वर्षीय गर्वित रेवाड़ बना 1 दिन का जिला कलक्टर, जानें पूरा मामला

कुर्सी संभालने के बाद गर्वित ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। उसने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन का पहला दायित्व आमजन की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इस दौरान उसने प्रतीकात्मक रूप से एक दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा भी की। उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन किया। कई लोगों ने ज्ञापन सौंपे और विभिन्न कार्यक्रमों में आने के निमंत्रण भी दिए।