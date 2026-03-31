RBSE 12th Result 2026: रिजल्ट के बाद छात्र-छात्राओं में उत्साह, देखें वीडियो 

बानसूर के एसएमएस विद्यालय की तनीषा राठौड़ ने कला वर्ग में 99.40 प्रतिशत अंक हासिल कर शानदार सफलता पाई।अरावली उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ की छात्रा मनीषा ने विज्ञान वर्ग में 96.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। वहीं विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीबीरानी (खैरथल-तिजारा) के अनुज कुमार ने भी 96.80 प्रतिशत अंक हासिल किए।

अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लक्ष्मी ने कला संकाय में 95.20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि टीवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, थानागाजी की पलक शर्मा ने विज्ञान वर्ग में 95.60 प्रतिशत अंक अर्जित किए।