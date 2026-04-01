Divya Bhadu: बाड़मेर से पढ़ाई के लिए सीकर गई दिव्या भादू, आए 500 में 499 नंबर; बनना चाहती है आईएएस

RBSE 12th Topper Divya Bhadu: यदि मन में कुछ करने का जुनून हो तो तमाम मुसीबतों को मात देकर भी इतिहास रचा जा सकता है। कुछ ऐसी ही संघर्षभरी कहानी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित बारहवीं विज्ञान संकाय के परिणाम में 500 में से 499 अंक हासिल करने वाली होनहार दिव्या भादू की।