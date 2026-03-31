RBSE 12th Commerce Result 2026: 12वीं कॉमर्स का 93.64% रहा परिणाम, यहां चेक करें रिजल्ट

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बारहवीं वाणिज्य वर्ग का परिणाम मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर से वेबसाइट पर बटन दबाकर जारी किया। इस दौरान अजमेर में बोर्ड प्रशासक और संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, सचिव गजेंद्र सिंह, विशेषाधिकारी नीतू यादव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बारहवीं की परीक्षाएं 11 मार्च को समाप्त हुई थीं। परीक्षा के बाद महज 20 दिन में परिणाम जारी कर बोर्ड ने रिकॉर्ड कायम किया है।