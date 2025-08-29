Patrika LogoSwitch to English

Tamanna Bhatia Diet Plan: बिना दिन में सोए, सख्त डाइट और समय पर वर्कआउट है तमन्ना भाटिया की फिटनेस का राज

Tamanna Bhatia Diet Plan: हाल ही में एक बातचीत में मन्ना भाटिया बताया कि वे हमेशा से जल्दी उठने की आदत रखती हैं। सही समय पर वर्कआउट, बैलेंस्ड डाइट और पर्याप्त नींद ही उनके लाइफस्टाइल का सबसे अहम हिस्सा हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 29, 2025

Tamanna Bhatia workout routine, Tamannah Bhatia, Actress Tamannaah Bhatia
फोटो सोर्स – tmabbaaahspeaks/Instagram

Tamanna Bhatia Diet Plan: फिल्म इंडस्ट्री में फिटनेस और ग्लैमर का नाम लिया जाए तो अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का नाम जरूर सामने आता है। उनकी चमकती त्वचा और एनर्जी से भरपूर पर्सनालिटी के पीछे सिर्फ जीन ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और सख़्त रूटीन भी है। तमन्ना का मानना है कि फिट रहने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता – सही समय पर वर्कआउट, बैलेंस्ड डाइट और पर्याप्त नींद ही उनके लाइफस्टाइल का सबसे अहम हिस्सा हैं।हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने बताया कि वे हमेशा से जल्दी उठने की आदत रखती हैं।आइए जानते हैं एक्ट्रेस का डाइट प्लान।

तमन्ना का लाइफस्टाइल रूटीन?

 इतनी सुबह वर्कआउट करना शरीर और दिमाग दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सूरज निकलने से पहले एक्सरसाइज करने से दिन की शुरुआत पॉजिटिव होती है और ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। इसके अलावा, सुबह का वर्कआउट न सिर्फ फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, बल्कि रात की नींद भी गहरी और बेहतर बनाता है। वहीं  रोजना वर्कआउट के बाद दिन में सोना शरीर की बॉडी क्लॉक को बिगाड़ सकता है। अगर नींद का सही पैटर्न रात को ही पूरा किया जाए (7–9 घंटे), तो दिनभर एनर्जी बनी रहती है और पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है।

रोजाना सुबह 4 बजे  उठने की परंपरा

 तमन्ना रोजाना सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और 4:30 तक ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतना जल्दी एक्सरसाइज करने के बाद भी वे दिन में कभी झपकी नहीं लेतीं, बल्कि लगातार काम में जुटी रहती हैं। उनका कहना है, “वर्कआउट के बाद नींद लेना मुझे पसंद नहीं। चाहे दिन 8 घंटे का हो या 12 घंटे का, मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूं।”

डाइट कंट्रोल से फिटनेस

तमन्ना कहती हैं कि सिर्फ डाइट कंट्रोल से फिटनेस नहीं आती। उनकी राय में, “आप चाहें जितनी हेल्दी डाइट लें, लेकिन एक्सरसाइज की जगह कुछ नहीं ले सकता। ट्रेनिंग जरूरी है और मुझे इसमें मज़ा आता है।”

विशेषज्ञों के अनुसार

विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह उठते ही पानी पीना और फाइबर से भरपूर नाश्ता करना पाचन क्रिया को बेहतर करता है और दिनभर मूड को बैलेंस रखता है। वहीं, नियमित एक्सरसाइज न सिर्फ डाइजेशन को सपोर्ट करती है, बल्कि इम्यूनिटी और गट हेल्थ को भी मजबूत बनाती है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

29 Aug 2025 08:49 am

Published on:

29 Aug 2025 08:41 am

Hindi News / Lifestyle News / Tamanna Bhatia Diet Plan: बिना दिन में सोए, सख्त डाइट और समय पर वर्कआउट है तमन्ना भाटिया की फिटनेस का राज

