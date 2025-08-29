Tamanna Bhatia Diet Plan: बिना दिन में सोए, सख्त डाइट और समय पर वर्कआउट है तमन्ना भाटिया की फिटनेस का राज

Tamanna Bhatia Diet Plan: फिल्म इंडस्ट्री में फिटनेस और ग्लैमर का नाम लिया जाए तो अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का नाम जरूर सामने आता है। उनकी चमकती त्वचा और एनर्जी से भरपूर पर्सनालिटी के पीछे सिर्फ जीन ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और सख़्त रूटीन भी है। तमन्ना का मानना है कि फिट रहने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता – सही समय पर वर्कआउट, बैलेंस्ड डाइट और पर्याप्त नींद ही उनके लाइफस्टाइल का सबसे अहम हिस्सा हैं।हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने बताया कि वे हमेशा से जल्दी उठने की आदत रखती हैं।आइए जानते हैं एक्ट्रेस का डाइट प्लान।