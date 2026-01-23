Measles outbreak : सिर्फ बुखार और दाने नहीं, शरीर की याददाश्त ही मिटा देता है यह वायरस! क्या कोरोना के बाद अब खसरा बनेगा नई महामारी?

लोग सोचते हैं कि खसरा बस बुखार और लाल चकत्ते हैं, लेकिन असल खतरा इससे कहीं ज्यादा है। डॉक्टर इसे इम्यून मेमोरी को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी मानते हैं। खसरा शरीर की उस याददाश्त को मिटा देता है, जो दूसरी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इसका मतलब यह है कि खसरे से ठीक होने के बाद भी बच्चा अगले 2-3 साल तक दूसरी बीमारियों का आसान शिकार बन सकता है।