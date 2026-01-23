23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Measles outbreak : सिर्फ बुखार और दाने नहीं, शरीर की याददाश्त ही मिटा देता है यह वायरस! क्या कोरोना के बाद अब खसरा बनेगा नई महामारी?

Measles outbreak : खसरा फिर दुनिया में फैल रहा है। जानिए Measles के लक्षण, खतरे, इम्यूनिटी पर असर और टीकाकरण क्यों है सबसे जरूरी बचाव।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 23, 2026

Measles outbreak

Measles outbreak (photo- gemini ai)

Measles outbreak 2026: खसरा (Measles) एक ऐसी बीमारी है, जिसे हम लोग लगभग भुला चुके थे। लेकिन अब यह बीमारी दुनिया के कई देशों में फिर से सिर उठा रही है, यहां तक कि अमेरिका और मैक्सिको जैसे विकसित देशों में भी। खबरें हैं कि अमेरिका 2026 में अपना खसरा-मुक्त दर्जा खो सकता है। यही खतरा मैक्सिको पर भी मंडरा रहा है। यह स्थिति पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है।

खसरा इतना संक्रामक वायरस है कि एक व्यक्ति से कई लोगों में बहुत तेजी से फैल सकता है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के कारण यह वायरस एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंच सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना फैला था।

आखिर खसरा क्यों लौट रहा है?

पिछले कई सालों से MMR वैक्सीन (खसरा, कण्ठमाला, रूबेला) बच्चों को सुरक्षित रखती आई है। इस वैक्सीन से न सिर्फ टीका लगवाने वाला बच्चा सुरक्षित रहता है, बल्कि समाज में हर्ड इम्युनिटी भी बनी रहती है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद कई देशों में बच्चों का नियमित टीकाकरण छूट गया। अस्पतालों पर बोझ बढ़ा, लोग डर के कारण बाहर नहीं निकले और लाखों बच्चों को समय पर टीके नहीं लग पाए।

भारत में भी इसका असर दिखा। 2022 के अंत तक देश में 32 हजार से ज्यादा खसरे के संदिग्ध और पक्के मामले सामने आए। महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। अनुमान है कि महामारी के दौरान करीब 30 लाख भारतीय बच्चे खसरे का टीका नहीं लगवा पाए।

खसरा सिर्फ दाने नहीं है

लोग सोचते हैं कि खसरा बस बुखार और लाल चकत्ते हैं, लेकिन असल खतरा इससे कहीं ज्यादा है। डॉक्टर इसे इम्यून मेमोरी को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी मानते हैं। खसरा शरीर की उस याददाश्त को मिटा देता है, जो दूसरी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इसका मतलब यह है कि खसरे से ठीक होने के बाद भी बच्चा अगले 2-3 साल तक दूसरी बीमारियों का आसान शिकार बन सकता है।

खसरे के लक्षण क्या हैं?

खसरा आमतौर पर सर्दी-जुकाम जैसा शुरू होता है और बाद में बुखार, खांसी, नाक बहना और आंखों में जलन हो सकता है। 2-3 दिन बाद मुंह के अंदर छोटे सफेद दाने दिख सकते हैं। इसके बाद शरीर पर लाल चकत्ते निकलते हैं, जो सिर से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं।

बचाव का सबसे मजबूत तरीका

MMR वैक्सीन की दो खुराकें जीवनभर सुरक्षा देती हैं। अगर आपको याद नहीं कि टीका लगा है या नहीं, तो डॉक्टर से सलाह लेकर दोबारा टीका लगवाना सुरक्षित है।

क्यों जरूरी है सतर्क रहना?

खसरा हमें याद दिलाता है कि टीकाकरण सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। अगर हम लापरवाही बरतेंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को होगा।

ये भी पढ़ें

Nipah Virus High Alert: अब नए राज्य में हाई अलर्ट जारी! जानें क्यों दक्षिण भारत में ज्यादा फैलता है जानलेवा निपाह वायरस?
स्वास्थ्य
Nipah Virus High Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 06:06 pm

Hindi News / Health / Measles outbreak : सिर्फ बुखार और दाने नहीं, शरीर की याददाश्त ही मिटा देता है यह वायरस! क्या कोरोना के बाद अब खसरा बनेगा नई महामारी?

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Vitamin D and Dengue: डेंगू में प्लेटलेट्स ही नहीं, विटामिन D भी है गेम चेंजर! कोलंबिया की स्टडी में खुलासा

Vitamin D and Dengue
स्वास्थ्य

Heart Attack: सिर्फ सीने में नहीं, शरीर के इस हिस्से में दर्द भी है हार्ट अटैक का इशारा! 90% लोग नहीं जानते

Heart Attack
स्वास्थ्य

Thyroid Cancer: एक नहीं, 5 तरह का होता है थायरॉइड कैंसर! जानिए कौन सा है जानलेवा और कौन सा बेअसर

Thyroid Cancer
स्वास्थ्य

Bajra Khane Ke Nuksan: हर मौसम, हर शरीर के लिए नहीं है बाजरा, जानिए इसके छिपे नुकसान

Is bajra good or bad for health, Bajra in summer side effects,
लाइफस्टाइल

Heart Disease: अब सिर्फ स्किन स्कैन से पता चलेगा कब आने वाला है हार्ट अटैक! वैज्ञानिकों ने तैयार किया जादुई स्कैनर

Heart Disease
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.