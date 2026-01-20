Nipah Virus High Alert: अब नए राज्य में हाई अलर्ट जारी! जानें क्यों दक्षिण भारत में ज्यादा फैलता है जानलेवा निपाह वायरस?

जानलेवा निपाह वायरस की सबसे बड़ी बात यह है कि यह वायरस इसके कारक से तो फैलता ही है, इसके साथ ही कोरोना की तरह यह वायरस संपर्क से भी फैलता है। यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आता है या उसकी चीजें काम में लेता है, तो यह वायरस उसमें भी फैल जाता है। पश्चिम बंगाल में जो शुरुआती मामले 2 नर्सों के संक्रमण के सामने आए थे, उनमें से पुरुष की हालत काफी बेहतर बताई जा रही है, लेकिन महिला की हालत अभी भी ज्यों की त्यों ही बनी हुई है।