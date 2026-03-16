शरीर में एंजाइम की कमी से हो सकती हैं खतरनाक बीमारियां, जानिए क्या है Lysosomal Storage Disorders

सामान्य स्थिति में शरीर की कोशिकाओं के अंदर मौजूद लाइसोजोम अनचाहे पदार्थों को तोड़कर खत्म कर देते हैं। लेकिन LSDs में एंजाइम की कमी की वजह से यह प्रक्रिया रुक जाती है। इससे शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं और समय के साथ यह लिवर, स्प्लीन, मांसपेशियों, दिल, हड्डियों और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके लक्षण धीरे-धीरे दिखाई देते हैं और हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। इसी वजह से कई बार इसे पहचानने में काफी समय लग जाता है।