Mumps Virus Alert: अमेरिका में बढ़ रहे मम्प्स के मामले, जानिए लक्षण, खतरे और बचाव

मम्प्स एक वायरल बीमारी है जो बच्चों और बड़ों दोनों को हो सकती है, लेकिन यह बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। यह बीमारी मुख्य रूप से कान के पास मौजूद लार ग्रंथियों (Salivary glands) को प्रभावित करती है। पहले के समय में मम्प्स के मामले बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन जब MMR वैक्सीन (खसरा, मम्प्स और रुबेला से बचाने वाला टीका) शुरू हुआ तो दुनिया भर में इसके मामलों में काफी कमी आ गई। फिर भी समय-समय पर इसके छोटे-छोटे प्रकोप देखने को मिलते रहते हैं, खासकर स्कूल, कॉलेज या भीड़भाड़ वाली जगहों पर।