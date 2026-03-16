Dry Cough Epidemic: मौसम बदलते ही बढ़ी सूखी खांसी की समस्या, डॉक्टर बोले- ये वायरस हो सकते हैं जिम्मेदार

डॉक्टर बता रहे हैं कि अस्पतालों की ओपीडी में पिछले कुछ समय से ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है जो सूखी खांसी, गले में खराश, थकान और हल्के बुखार की शिकायत लेकर आ रहे हैं। कई लोगों की खांसी एक-दो दिन में ठीक नहीं हो रही बल्कि कई दिनों तक बनी रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समस्या कई तरह के वायरस की वजह से हो सकती है। इनमें एडेनोवायरस, राइनोवायरस, मेटाप्न्यूमोवायरस और एंटरोवायरस शामिल हैं। ये वायरस आमतौर पर ऊपरी श्वसन तंत्र यानी नाक, गले और सांस की नलियों को प्रभावित करते हैं, जिससे तेज और लगातार सूखी खांसी हो सकती है।