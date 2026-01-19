Nipah Virus Outbreak: कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा! 75% है मृत्यु दर, निपाह वायरस को लेकर इन राज्यों में अलर्ट

Nipah Virus Outbreak: पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद देश के कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। तमिलनाडु में स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी और तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही झारखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है और लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है।