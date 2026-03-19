Tattoos Cause Blindness : टैटू के कारण 40 की आंखें खराब, अंधापन का खतरा! वैज्ञानिकों ने चेताया, शोध में खुलासा

Tattoos Cause Blindness : शौकिया तौर पर बनाया जाने वाला टैटू आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है सोचिए। यहां तक कि आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। आप अंधापन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे 40 से अधिक मामले सामने आए। दरअसल, एक नए ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन (Australian Study) ने चेतावनी दी है कि शरीर पर टैटू बनवाना आपकी आंखों की रोशनी के लिए खतरनाक हो सकता है। यह शोध विशेष रूप से टैटू की स्याही (Ink) में मौजूद विषाक्त पदार्थों और उनसे होने वाली आंखों की सूजन के बीच संबंध बताता है।