19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Silent Inflammation Symptoms: शरीर में छुपी सूजन दे रही है ये संकेत, समय रहते पहचानें वरना हो सकता है नुकसान

Silent Inflammation कई लोग बिना किसी बड़ी बीमारी के भी थकान, सुस्ती और शरीर में अजीब-सी परेशानी महसूस करते हैं। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है साइलेंट इंफ्लेमेशन (Silent Inflammation), जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जानिए इसके लक्षण, कारण और इसे कम करने के आसान उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 19, 2026

Silent Inflammation Symptoms

Silent Inflammation Symptoms (Photo- gemini ai)

Silent Inflammation Symptoms: आजकल कई लोग बिना किसी बड़ी बीमारी के भी थकान, सुस्ती और शरीर में अजीब-सी परेशानी महसूस करते हैं। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है साइलेंट इंफ्लेमेशन (Silent Inflammation), जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। Dr. Alok Chopra के मुताबिक, यह समस्या अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे-धीरे शरीर में बनती रहती है।

क्या होता है साइलेंट इंफ्लेमेशन?

इंफ्लेमेशन यानी सूजन हमारे शरीर का नेचुरल रिएक्शन है, जो चोट या इंफेक्शन में मदद करता है। लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहता है, तो यह नुकसानदायक हो जाता है। साइलेंट इंफ्लेमेशन खास इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके लक्षण साफ दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं।

क्यों होता है यह?

खराब लाइफस्टाइल इसकी सबसे बड़ी वजह है, जैसे-

  • कम नींद लेना
  • ज्यादा स्ट्रेस
  • जंक और प्रोसेस्ड फूड खाना
  • एक्सरसाइज की कमी
  • गट हेल्थ खराब होना
  • धीरे-धीरे ये आदतें शरीर में सूजन बढ़ा देती हैं।

इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

साइलेंट इंफ्लेमेशन के कुछ आम लक्षण होते हैं, जो अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं-

  • हर समय थकान महसूस होना, भले ही नींद पूरी ली हो
  • पेट से जुड़ी समस्या जैसे गैस, ब्लोटिंग या कब्ज
  • दिमाग में धुंधलापन (Brain Fog), ध्यान न लगना
  • मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन या बेचैनी
  • सुबह उठते ही शरीर में जकड़न या जोड़ों में दर्द
  • त्वचा पर मुंहासे, रैश या एलर्जी
  • पेट के आसपास चर्बी बढ़ना
  • बार-बार सर्दी-जुकाम होना
  • ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर अंदर से ठीक नहीं है।

क्यों है खतरनाक?

अगर इसे समय पर नहीं रोका गया, तो यह आगे चलकर कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे Heart Disease, Diabetes और Arthritis।

कैसे करें कंट्रोल?

अच्छी बात यह है कि कुछ आसान बदलाव करके इसे कम किया जा सकता है-

  • रोज 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें
  • हेल्दी खाना खाएं फल, सब्जियां, दालें और हेल्दी फैट
  • रोजाना एक्सरसाइज करें, खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग
  • योग, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस कम करें
  • गट हेल्थ के लिए दही, फाइबर और प्रोबायोटिक्स लें

समय रहते अपनी लाइफस्टाइल सुधार लें

हमारा शरीर हमें पहले छोटे-छोटे संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप इन शुरुआती संकेतों को समझ लें और समय रहते अपनी लाइफस्टाइल सुधार लें, तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Legionnaires Disease: AC और पानी की टंकी से फैल रही खतरनाक बीमारी! जानिए लक्षण और बचाव
स्वास्थ्य
Legionnaires Disease

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Mar 2026 04:24 pm

Hindi News / Health / Silent Inflammation Symptoms: शरीर में छुपी सूजन दे रही है ये संकेत, समय रहते पहचानें वरना हो सकता है नुकसान

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Herpes Virus: इजराइल में रस्म निभाने के चक्कर में बच्चे को लगी ऐसी बीमारी, 2 हफ्ते के बच्चे के दिमाग तक पहुंचा जहर!

baby herpes infection circumcision
स्वास्थ्य

Ear Pain : कान में दर्द, खुजली जैसे लक्षण खतरनाक, तेल डालना समाधान नहीं! डॉक्टर की ये बात समझ लें

Ear Pain, itching in Ear, hearing issue, serious health problems, ENT Specialist explain Ear Pain meaning,
स्वास्थ्य

AC और पानी की टंकी से फैल रही खतरनाक बीमारी! जानिए लक्षण और बचाव

Legionnaires Disease
स्वास्थ्य

Backward Walking Benefits: सिर्फ 30 सेकंड उल्टा चलने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे, डॉक्टर भी मानते हैं असरदार

Backward Walking Benefits
स्वास्थ्य

रोज खा रहे हैं जहर? अंडे, दूध और चिकन पर बड़ा खुलासा, आपकी थाली में पहुंच रहा है एंटीबायोटिक

Antimicrobial Resistance
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.