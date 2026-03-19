Silent Inflammation Symptoms: शरीर में छुपी सूजन दे रही है ये संकेत, समय रहते पहचानें वरना हो सकता है नुकसान

Silent Inflammation Symptoms (Photo- gemini ai)
Silent Inflammation Symptoms: आजकल कई लोग बिना किसी बड़ी बीमारी के भी थकान, सुस्ती और शरीर में अजीब-सी परेशानी महसूस करते हैं। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है साइलेंट इंफ्लेमेशन (Silent Inflammation), जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। Dr. Alok Chopra के मुताबिक, यह समस्या अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे-धीरे शरीर में बनती रहती है।
इंफ्लेमेशन यानी सूजन हमारे शरीर का नेचुरल रिएक्शन है, जो चोट या इंफेक्शन में मदद करता है। लेकिन जब यह लंबे समय तक बना रहता है, तो यह नुकसानदायक हो जाता है। साइलेंट इंफ्लेमेशन खास इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके लक्षण साफ दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं।
खराब लाइफस्टाइल इसकी सबसे बड़ी वजह है, जैसे-
साइलेंट इंफ्लेमेशन के कुछ आम लक्षण होते हैं, जो अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं-
अगर इसे समय पर नहीं रोका गया, तो यह आगे चलकर कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे Heart Disease, Diabetes और Arthritis।
अच्छी बात यह है कि कुछ आसान बदलाव करके इसे कम किया जा सकता है-
हमारा शरीर हमें पहले छोटे-छोटे संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप इन शुरुआती संकेतों को समझ लें और समय रहते अपनी लाइफस्टाइल सुधार लें, तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है।
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