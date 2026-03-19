Silent Inflammation Symptoms: शरीर में छुपी सूजन दे रही है ये संकेत, समय रहते पहचानें वरना हो सकता है नुकसान

Silent Inflammation Symptoms: आजकल कई लोग बिना किसी बड़ी बीमारी के भी थकान, सुस्ती और शरीर में अजीब-सी परेशानी महसूस करते हैं। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है साइलेंट इंफ्लेमेशन (Silent Inflammation), जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। Dr. Alok Chopra के मुताबिक, यह समस्या अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे-धीरे शरीर में बनती रहती है।