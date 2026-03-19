Legionnaires Disease: AC और पानी की टंकी से फैल रही खतरनाक बीमारी! जानिए लक्षण और बचाव

यह एक तरह का गंभीर निमोनिया (फेफड़ों का इंफेक्शन) है, जो Legionella pneumophila नाम के बैक्टीरिया से होता है। खास बात यह है कि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती। यह तब होती है जब हम हवा में मौजूद पानी की बहुत छोटी-छोटी बूंदों (ड्रॉपलेट्स) को सांस के जरिए अंदर लेते हैं, जिनमें यह बैक्टीरिया मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया अक्सर AC सिस्टम, कूलिंग टावर, फाउंटेन और पानी की टंकियों में पनपते हैं।