Backward Walking Benefits: सिर्फ 30 सेकंड उल्टा चलने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे, डॉक्टर भी मानते हैं असरदार

जब आप उल्टा चलते हैं, तो आपका शरीर ज्यादा कंट्रोल और संतुलन मांगता है। इससे आपका बैलेंस और बॉडी अवेयरनेस बेहतर होता है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ यह गिरने के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, यह एक्सरसाइज आपके पैरों की अलग-अलग मसल्स जैसे जांघ (थाई), पिंडलियां (काफ), और कोर मसल्स को मजबूत बनाती है। यह मसल्स को नए तरीके से काम करने पर मजबूर करती है, जिससे उनकी ताकत बढ़ती है।