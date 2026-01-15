Nipah Virus Update: बंगाल में निपाह का तांडव! 2 और नर्सें वायरस की चपेट में? स्वास्थ्य विभाग के उड़े होश

Nipah Virus Update: पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस को लेकर एक बार फिर डर का माहौल बन गया है। बुधवार को दो और नर्सों को संदिग्ध लक्षण दिखने के बाद कोलकाता के बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों नर्सें पहले से संक्रमित एक स्वास्थ्यकर्मी के इलाज में शामिल थीं।