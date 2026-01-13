Jaundice Causes: पुरी में पीलिया का प्रकोप! एक के बाद एक 10 लोग हुए बीमार, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वे दूषित पानी का इस्तेमाल न करें। कणास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर बिबेक अनुराग ने बताया कि पानी के सैंपल और मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी की असली वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल तीन मरीजों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है।