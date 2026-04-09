सीज़फायर के बाद जापान की पीएम ने लगाया ईरान के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज स्ट्रेट पर हुई अहम चर्चा

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच 2 हफ्ते का सीज़फायर लागू हो गया है और अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसके लिए पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) को क्रेडिट दिया और बताया कि दोनों से बातचीत के दौरान उन्होंने ट्रंप से सीज़फायर की मांग की, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि चीन (China) ने ईरान को सीज़फायर के लिए राज़ी किया। सीज़फायर के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को खोल दिया, लेकिन लेबनान (Lebanon) पर इज़रायली हमलों की वजह से ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला लिया है। सीज़फायर के बाद जापान (Japan) की पीएम सनाए ताकाइची (PM Sanae) ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) से फोन पर बात की है।