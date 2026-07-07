Syria Damascus Blasts: जिस होटल में रुकने वाले थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, वहीं हुआ धमाका

Syria Hotel Damascus Blasts: सीरिया की राजधानी दमिश्क में उस समय हड़कंप मच गया, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के ठहरने वाले होटल के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी। घटना के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सड़कें बंद कर दी गईं और जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। धमाकों की वजह का भी अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है।