क्या इजरायल और लेबनान में रुक जाएगी जंग, सीजफायर पर रोम में बातचीत की उम्मीद जागी

Israel-Lebanon Ceasefire Talks in Rome: अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बाद अब इजरायल और लेबनान के बीच जंग रुकने और उसके लिए रोम में बातचीत होने के आसार जागे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच रुख में नरमी कम ही नजर आ रही है। जहां ईरान का कहना है कि जब तक ट्रंप होर्मुज जलडमरूमध्य में ओमान के पास एक टैंकर पर हुए हमले के बाद अपनी धमकियां वापस नहीं लेते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ध्यान रहे कि इजरायल-लेबनान समझौते के बाद युद्ध के दौरान विस्थापित हुए लोग दक्षिणी लेबनान के टायर में इजरायली हमलों में तबाह हुई इमारतों के मलबे के पास रह रहे हैं।