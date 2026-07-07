रूसी सेना को तेल-हथियार सप्लाई करने वाले 8 टैंकरों पर ड्रोन हमला, समुद्र में यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

रूस-यूक्रेन युद्ध अब खींचता जा रहा है। इस बीच यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी 'शैडो फ्लीट' के आठ बड़े टैंकरों को समुद्र में तबाह कर दिया है। ये टैंकर क्रिमिया में रूसी सेना को ईंधन पहुंचाने का काम कर रहे थे। हमले के बाद समुद्र में धुंआ उठता नजर आया और आग की लपटें आसमान को चीरती दिखीं।