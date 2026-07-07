पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ-कुछ होता है गाने का जिक्र कर जताया इरादा, जानें भारत-इंडोनेशिया रिश्तों के मायने

पीएम मोदी ने कहा क‍ि मैंने देखा क‍ि यहां के लोगों का उत्‍साह और बच्‍चों की मुस्‍कान सब कुछ अद्भुत थी। मैं जहां-जहां गया और ज‍िससे भी मिला, भारत के प्रत‍ि प्रेम, सम्‍मान और अपनापन साफ द‍िखई द‍िया। हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दी। मैंने देखा कि इंडोन‍ेश‍िया में भारत का गाना 'कुछ-कुछ होता है…' बहुत ही लोकप्रिय है। कुछ-कुछ होता है… भारतीय गाना यहां बहु‍त चर्चा में रहता है, ऐसा मैंने देखा। इस पर मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो से कहा कि जब भारत-इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं, तो कुछ-कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है।