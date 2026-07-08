कतर से LNG भरकर भारत आ रहे जहाज पर हुआ हमला, इंजन में लगी आग; चारों भारतीय सुरक्षित

Qatar to India LNG Ship Attack: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक बार एक बार फिर से हालात बिगड़ने लगे है। कतर से भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। यह जहाज LNG से लदा हुआ है। हालांकि जहाज पर सवार चारों भारतीय चालक दल पूरी तरह से सुरक्षित है। इस हमले को लेकर कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप राजदूत को तलब किया है और प्रोटेस्ट नोट भी सौंपा है।