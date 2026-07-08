PM Modi Indonesia Visit: प्रम्बानन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, जानें कैसे भारत की मदद से फिर से जीवित हुई यह विरासत

भारत ने 2014 के बाद एशिया के कई देशों में साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई है। वियतनाम के यूनेस्को सूचीबद्ध माई सन मंदिर परिसर का पुनरुद्धार, श्रीलंका के तिरुकेथीश्वरम मंदिर का संरक्षण, म्यांमार के बागान पुरातात्विक क्षेत्र में भूकंप से क्षतिग्रस्त स्मारकों की मरम्मत और नेपाल में 28 सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्निर्माण जैसी परियोजनाएं इसी अभियान का हिस्सा हैं। इसके अलावा बहरीन के श्रीनाथजी मंदिर, बांग्लादेश के रामना काली मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण में भी भारत ने वित्तीय और तकनीकी सहयोग दिया।