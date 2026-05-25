‘चुपके चुपके काटी जा रही है आपकी जेब’: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने सरकार पर कसा तंज

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा, 'महंगाई वाले मोदी ने फिर वार किया। वे पेट्रोल-डीज़ल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं-ताकि आपकी जेब से चुपचाप पैसे निकाले जाते रहें। मैं महीनों से आने वाले आर्थिक तूफान के बारे में चेतावनी दे रहा था। लेकिन पीएम मोदी, हमेशा की तरह, उस समय चुनावों में बिजी थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल-डीजल पर 8 की बढ़ोतरी कर दी गई। और यह बढ़ोतरी होती ही रहेगी। महंगाई वाले मोदी का बस यही काम है-चुनाव के दौरान वादे, और बाकी समय जनता की जेब पर हमला।