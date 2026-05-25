इतना दिल पर मत लीजिए: कॉकरोच जनता पार्टी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बोले सीजेआई सूर्यकांत

Court Hearing : दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच प्रकरण पर पर याचिका मामले में एक वकील की मंशा पर सवाल उठाते हुए उसे साफ तौर पर जवाब दे दिया -'इसे इतना दिल पर मत लीजिए। ध्यान रहे है कि याचिकाकर्ता स्वयं यह पदवी पाना चाहता था। एक वकील ने हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट के पदनाम से संबंधित निर्देश लेने के लिए याचिका लगाई थी, इस पर मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 'सिस्टम पर प्रहार करने वालों' को लेकर एक बयान दिया था, जिसके तंज के रूप में 'कॉकरोच जनता पार्टी' का गठन हुआ। अब सोशल मीडिया पर इस विषय पर हो रही चर्चा के बीच, आज भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता को सलाह दी कि वे इस मामले को लेकर 'भावुकता' न दिखाएं।