युवाओं को पाकिस्तानी कहने पर घिरे रिजिजू, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने दिया जवाब

कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान के रूप में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक अदालती टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्द वायरल हो गए। बाद में इस पर सफाई दी गई कि टिप्पणी कुछ फर्जी डिग्री और गलत तरीके से वकालत करने वालों के संदर्भ में थी, लेकिन तब तक यह मुद्दा सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड बन चुका था।