‘तुझे और तेरे परिवार को…’, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत को धमकी, घर के बाहर पुलिस तैनात

नीट पेपर लीक विवाद के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मुहिम ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (Cockroach Janta Party) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सीजेपी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उनकी आधिकारिक वेबसाइट को बंद कर दिया है। इससे पहले इसका मुख्य ‘एक्स’ हैंडल भी भारत में रोक दिया गया था। इस बीच, दीपके और उनके परिवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र में उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है।