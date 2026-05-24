कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी? BJP के आरोपों पर फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिया जवाब

संस्थापक अभिजीत दीपके को कथित तौर पर मौत की धमकियां मिलने और सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जाने के दावों पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'अगर यह व्यक्ति फर्जी नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था, तो यह भी संभव है कि वह एक बार फिर झूठ बोल रहा हो। स्वाभाविक रूप से, मैं ऐसे व्यक्ति के दावों को लेकर संदेह में हूं, जो नकली नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से, यह ‘भेड़िया आया’ वाली स्थिति जैसी है।'