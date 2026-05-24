24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी? BJP के आरोपों पर फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिया जवाब

BJP on Cockroach Janta Party followers claim: सोशल मीडिया पर वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब राजनीतिक विवादों के केंद्र में है। BJP नेताओं ने इसके फॉलोअर्स पर पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगाया, जबकि संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे पूरी तरह गलत बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

May 24, 2026

Abhijeet Dipke, Cockroach Janta Party Founder

Abhijeet Dipke, Cockroach Janta Party Founder (AI Image)

Abhijeet Dipke on Cockroach Janta Party followers: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने BJP नेताओं के उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया है कि पार्टी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स में से लगभग आधे पाकिस्तान से हैं। दरअसल, इंटरनेट-आधारित यह मूवमेंट हाल ही में काफी वायरल हुआ और युवाओं के बीच लोकप्रिय हुआ। हालांकि, अब यह राजनीतिक विवादों के केंद्र में आ गया है।

कॉकरोच जनता पार्टी पर BJP के आरोपों का खंडन करते हुए अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, 'यह हमारी ऑडियंस डेमोग्राफिक्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसे हमने अपना अकाउंट हैक होने से पहले मीडिया के साथ साझा किया था।' उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए दावा किया, '94 प्रतिशत से अधिक ऑडियंस भारत से है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं?'

BJP नेताओं ने क्या आरोप लगाए?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉकरोच जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, 'मुझे उन लोगों पर तरस आता है, जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से ढूंढते हैं।'

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी इसी तरह का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के 49 प्रतिशत फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, जबकि सिर्फ 9 प्रतिशत भारत से हैं।'

'कॉकरोच जनता पार्टी' के ज़्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने के संबंध में केरल BJP अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'अगर यह क्रॉस-बॉर्डर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है, तो यह चिंता का विषय है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं, वैसे-वैसे इस तरह के और भी प्रयास होंगे। ये लोग अमेरिका या किसी अन्य देश में छिपकर इस तरह के अभियान चलाएंगे, लेकिन हमें इन्हें हराना होगा।'

संस्थापक अभिजीत दीपके को कथित तौर पर मौत की धमकियां मिलने और सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जाने के दावों पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'अगर यह व्यक्ति फर्जी नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था, तो यह भी संभव है कि वह एक बार फिर झूठ बोल रहा हो। स्वाभाविक रूप से, मैं ऐसे व्यक्ति के दावों को लेकर संदेह में हूं, जो नकली नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से, यह ‘भेड़िया आया’ वाली स्थिति जैसी है।'

सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के ट्रेंड करने को लेकर भी राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'मुझे इसमें एक क्लासिक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन की लगभग सभी निशानियां दिखाई देती हैं, जिसे एक कृत्रिम नैरेटिव तैयार करने और उसके पीछे एक स्वाभाविक जन आंदोलन खड़ा करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। मेरे लिए यह पूरा प्रयास एक सुनियोजित प्रभाव अभियान जैसा लगता है, जिसका मकसद अस्थिरता पैदा करना है।'

क्यों उभरी कॉकरोच जनता पार्टी?

कॉकरोच जनता पार्टी तेजी से देश की नई ऑनलाइन सनसनी बनकर उभरी है। इसने बेरोजगारी, शिक्षा नीति और कथित परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर मीम्स और टिप्पणियों के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ट्रेंड उस समय चर्चा में आया, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा एक वकील को ‘सीनियर’ का दर्जा देने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

ये भी पढ़ें

अब्दुल रजाक ने कभी बनाया था सेना के लिए बंकर, अब घर पर चला सरकारी बुलडोजर, 80 की उम्र में फिर हुए बेघर
राष्ट्रीय
house demolished Sidhra area in Jammu

खबर शेयर करें:

Published on:

24 May 2026 09:47 am

Hindi News / National News / कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी? BJP के आरोपों पर फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Eid-Ul-Adha 2026: असम में बकरीद से पहले कई ईदगाह कमेटियों की अपील, कहा- गाय की कुर्बानी से बचें और सौहार्द बनाए रखें

Assam Eid Committees
राष्ट्रीय

अमृतसर में सनसनीखेज वारदात, ड्यूटी जा रहे ASI की गोली मारकर हत्या

Punjab ASI Shot Dead
राष्ट्रीय

चीन की दादागिरी, ताइवान के पास दिखे 4 फाइटर जेट्स और 6 नौसैनिक जहाज

Fighter Jet J-10CE
राष्ट्रीय

युवाओं को हल्के में नहीं ले सकते- Cockroach Janta Party पर बीजेपी नेता की राय! सहयोगी टीडीपी भी खुल कर सरकार के साथ नहीं

Cockroach Janta Party Ban India
राष्ट्रीय

गुजरात के अमरेली में स्टेट हाईवे पर बस-कार की जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत

Gujarat Bus Accident
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.