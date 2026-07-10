पार्टनर पर पड़ा छापा, चर्चा में आ गए Shekhar Suman जानिए पूरा मामला

धर्मेश नरेंद्र सांगानी मुंबई के कारोबारी और फिल्म निर्माता हैं। वो कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और जीबीएम स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड से भी जुड़े हैं। इसी समूह के तहत शेखर सुमन फिल्म अकादमी (SSFA) की स्थापना की गई थी। दरअसल, एंटरटेनमेंट और कारोबार की दुनिया में वे लंबे समय से एक्टिव हैं। शेखर सुमन अपने डिजिटल शो 'शेखर टुनाइट' के जरिए राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। वे कई मौकों पर केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं की आलोचना भी कर चुके हैं।