‘सरकार सब्सिडी वाला मास्क देगी’, Shekhar Suman के तंज ने सोशल मीडिया पर छेड़ी बड़ी बहस

शेखर सुमन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण, हरित क्षेत्र में कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे लगातार सुर्खियों में हैं। विशेषज्ञ भी समय-समय पर चेतावनी देते रहे हैं कि यदि पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक्ट्रेस ने अपने बयान के जरिए सीधे किसी नीति और व्यक्ति का नाम नहीं लिया, बल्कि व्यंग्यात्मक अंदाज में ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया, तो भविष्य में साफ हवा भी एक महंगी जरूरत बन सकती है।