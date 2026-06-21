आखिर Shekhar Suman अपने नाम के पीछे क्यों नहीं लगाते सरनेम? सालों बाद किया खुलासा

इसी सोच के तहत उन्होंने अपने सभी बच्चों को 'सुमन' नाम दिया। शेखर के अलावा उनके भाई-बहनों के नाम के साथ भी यही शब्द जोड़ा गया। दरअसल, शेखर ने ये भी बताया कि जब वो मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में जाते थे, तो लोग अक्सर उनकी जाति या कहां से आए हो जानने की कोशिश करते थे। हालांकि, उनके नाम से कोई स्पष्ट जातिगत पहचान नहीं बनती थी, जिससे उन्हें कभी भी उस तरह की सामाजिक जजमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। वो अक्सर सवालों को मुस्कुराकर टाल देते थे और चाहते थे कि लोग उन्हें उनके काम से पहचाने।