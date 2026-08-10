चेहरे पर रैश और फोड़े, फिर लेना पड़ा दिल तोड़ने वाला फैसला, गंभीर एलर्जी के चलते बिल्ली असलान से बिछड़ीं श्रुति हासन छलका दर्द

बता दें, शुरुआत में असलान और श्रुति की दूसरी बिल्ली क्लारा को एक-दूसरे के साथ घुलने-मिलने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाद में दोनों के बीच सब ठीक हो गया। हालांकि, असलान के घर आने के महज 2 दिन बाद श्रुति को गंभीर स्किन रिएक्शन होने लगा। पहले उन्हें लगा कि शायद ये किसी खाने की वजह से हुआ है। लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर रैश और फोड़े हो गए। उन्होंने इस समस्या को समझने के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी सलाह ली।