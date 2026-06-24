‘ना सैलून, ना कोई हेयर ट्रीटमेंट्स’, 2017 के बाद खुद ही अपने बालों का ध्यान रख रही है एक्ट्रेस-सिंगर श्रुति हासन

हाल ही में इंस्टाग्राम पर 'Ask me Anything' सेशन के दौरान, एक फैन ने श्रुति हासन से उनके बालों के सीक्रेट्स के बारे में बात करते हुए पूछा कि वो अपने बालों को खूबसूरत और हेल्दी बनाए रखने के लिए कितनी बार वॉश, ट्रीटमेंट और स्पा के लिए सैलून जाती हैं। इस सवाल पर उनका जवाब था, "मैं कम से कम पांच साल से किसी हेयर सैलून नहीं गई हूं। आखिरी बार मैंने 2017 में अपने बालों को कलर किया था। मैं खुद ही अपने बाल काटती और ट्रीट करती हूं।"