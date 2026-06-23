Mirzapur: कौन बनेगा किंग और किसका होगा भौकाल?, ‘मिर्जापुर’ के रीकैप वीडियो पर फैंस कर रहे कमेंट्स

Mirzapur Movie: साल 2018 में ओटीटी पर शुरू हुआ मुन्ना भईया, गुड्डू भईया और कालीन भईया का खूनी सफर अब बड़े पर्दे पर वापसी करने को तैयार है। बता दें कि मिर्जापुर फिल्म का अनाउंसमेंट जब से हुआ है तब से इसकी चर्चा बनी हुई है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बन रही फिल्म फिर वही भौकाल देखने को मिलेगा या नहीं ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। हालांकि, फिल्ममेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। मेकर्स ने आज फिल्म का एक रीकैप टीजर वीडियो रिलीज किया है, जिमसें वेबसीरीज की कहानी के कुछ खास पलों को जोड़ा गया है। 'मिर्जापुर' के अलग-अलग सीजंस की झलकियां इसमेंआपको देखने को मिलेंगी।