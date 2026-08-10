ए आर रहमान के बेटे अमीन के एक्सीडेंट पर बेटी खतीजा रहमान ने तोड़ी चुप्पी, भाई की हालत पर दिया अपडेट

AR Rahman Daughter On Ameen Sister On His Accident (फोटो सोर्स- Instagram/arrameen)
AR Rahman Daughter On Ameen Sister On His Accident: मशहूर संगीतकार एआर रहमान के बेटे और सिंगर एआर अमीन सोमवार सुबह चेन्नई में हुए सड़क हादसे के बाद चर्चा में हैं। उनकी कार की एक दूसरे वाहन से टक्कर हो गई थी। हादसे की खबर सामने आने के बाद फैंस और शुभचिंतकों के बीच चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब एआर अमीन की बहन खतीजा रहमान ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी सेहत को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि अमीन सुरक्षित हैं और फिलहाल ठीक हैं।
हादसे के कुछ घंटों बाद खतीजा रहमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भाई की स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि बड़ी संख्या में लोग अमीन के स्वास्थ्य को लेकर संदेश भेज रहे हैं, लेकिन हर किसी को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना संभव नहीं है।
खतीजा ने साफ किया कि एआर अमीन सुरक्षित हैं और ईश्वर की कृपा से उनकी हालत ठीक है। इस जानकारी के सामने आने के बाद अमीन के चाहने वालों ने राहत की सांस ली।
हादसे को लेकर खतीजा ने एक और जरूरी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय अमीन गाड़ी चला नहीं रहे थे, बल्कि कार की आगे वाली यात्री सीट पर बैठे थे। उनके मुताबिक, अमीन अपने एक दोस्त के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे और कार उनका दोस्त चला रहा था।
खतीजा ने ये भी कहा कि दुर्घटना से जुड़ी कुछ रिपोर्टों में सही जानकारी सामने नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने घटनाक्रम स्पष्ट करना जरूरी समझा। उनके अनुसार, दूसरी गाड़ी के चालक ने लाल सिग्नल के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों वाहनों की टक्कर हुई।
बताया जा रहा है कि दुर्घटना सोमवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे चेन्नई के गिंडी इलाके में हुई। अमीन अपने दोस्त के साथ कार से सफर कर रहे थे। इसी दौरान दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। हादसे में अमीन, उनके दोस्त और दूसरे वाहन में मौजूद व्यक्ति को चोटें आईं, लेकिन किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई।
घटना के बाद अमीन और उनके दोस्त को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच और जरूरी उपचार किया गया। बाद में दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दूसरे वाहन में घायल व्यक्ति को भी उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और ट्रैफिक सिग्नल पर किस तरह की स्थिति बनी थी।
फिलहाल एआर अमीन के सुरक्षित होने की खबर उनके परिवार और फैंस के लिए सबसे बड़ी राहत है। खतीजा ने भी लोगों से अपील की है कि अमीन से जुड़े किसी भी अपडेट को साझा करने से पहले तथ्यों की पुष्टि की जाए।
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