ए आर रहमान के बेटे अमीन के एक्सीडेंट पर बेटी खतीजा रहमान ने तोड़ी चुप्पी, भाई की हालत पर दिया अपडेट

AR Rahman Daughter On Ameen Sister On His Accident: मशहूर संगीतकार एआर रहमान के बेटे और सिंगर एआर अमीन सोमवार सुबह चेन्नई में हुए सड़क हादसे के बाद चर्चा में हैं। उनकी कार की एक दूसरे वाहन से टक्कर हो गई थी। हादसे की खबर सामने आने के बाद फैंस और शुभचिंतकों के बीच चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब एआर अमीन की बहन खतीजा रहमान ने सोशल मीडिया के जरिए उनकी सेहत को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि अमीन सुरक्षित हैं और फिलहाल ठीक हैं।