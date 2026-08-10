‘मिठाई की दुकान में रहकर भूखे निकले तो क्या दुख’, सुनीता आहूजा के आरोपों पर ये क्या बोल गए गोविंदा

गोविंदा ने कहा कि जब से सुनीता ने उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में सार्वजनिक तौर पर बात करना शुरू किया है, तब से वो चर्चा में है। एक्टर ने ये भी कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताया और शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गोविंदा ने आगे कहा कि अगर वो अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं की सिर्फ एक झलक भी दिखा दें, तो लोगों को रिश्तों में दूरी बनाने के लिए किसी पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके मुताबिक, कई बार लोग ऐसी बातों को बचने का एक तरीका मान लेते हैं।