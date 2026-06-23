शेखर सुमन ने मनोज बाजपेयी की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- बिहारी भोजपुरी हो या खामोशी, हर फ्रेम के बादशाह हैं

एपिसोड का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस क्लिप में शेखर सुमन, मनोज बाजपेयी की एक्टिंग की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे भोजपुरी भाषा हो, हिंदी सिनेमा हो या फिर बिना किसी संवाद वाला सीन सभी में फिट बैठते है वो। बता दें, सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदी बोलते है और मनोज भोजपुरी में उसे बताते है, "आज खुश तो बड़ा होंगे आप, जो आज तक आपकी मंदिर की सीड़ियां नहीं चढ़ी वो तुम्होरे दरवाजे पर आज आई है। इस पर मनोज बाजपेयी ने बोला भोजपूरी भाषा में आज त खुश बड़ा होखब तू, जो आज तक तोहार चौखट पर ना आइल उ आज आइल बा। इस जवाब को सुनते ही सभी खूब हसने लगे और शेखर सुमन ने मनोज बाजपेयी से हंसते हुए कहा कि इतना जल्दी जवाब तो chatgpt नहीं देता जवाब जितना जल्दी आपने कर दिखाया है। यही खासियत है कि मनोज बाजपेयी हर फ्रेम को अपने नाम कर लेते हैं।"