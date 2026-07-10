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9 करोड़ के चेक बाउंस केस में Rajpal Yadav को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी जेल की सजा

Rajpal Yadav: 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पहले से सुनाई गई जेल की सजा को बरकरार रखते हुए मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Jul 10, 2026

Rajpal Yadav

Rajpal Yadav (IMDb)

Rajpal Yadav cheque bounce case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी तीन महीने की जेल की सजा बरकरार रखी है। साथ ही उन्हें शिकायतकर्ता को करोड़ों रुपये का मुआवजा और जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया गया है।

बता दें, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने राजपाल यादव की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि उन्हें पहले भी कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट के समक्ष दिए गए अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया।

शिकायतकर्ता को करोड़ों रुपये देने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, उन्हें 1.04 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करने और राज्य को 25 हजार रुपये जुर्माना जमा कराने का आदेश भी दिया गया। अदालत ने उनकी पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5.51 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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Entertainment

Updated on:

10 Jul 2026 03:08 pm

Published on:

10 Jul 2026 02:46 pm

Hindi News / Entertainment / 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में Rajpal Yadav को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी जेल की सजा

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