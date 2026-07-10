9 करोड़ के चेक बाउंस केस में Rajpal Yadav को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी जेल की सजा

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, उन्हें 1.04 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करने और राज्य को 25 हजार रुपये जुर्माना जमा कराने का आदेश भी दिया गया। अदालत ने उनकी पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 5.51 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।